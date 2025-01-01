Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Finale im Stilvollen "Miral"
44 Min.Ab 6
Großes Wochenfinale der Kieler Bucht. Am Finaltag zieht es Mike Süsser nochmal direkt an die Ostsee. Mit ihrem "Miral" an der Eckernförder Hafenspitze haben sich Restaurantfachmann Mirko Jessen und Partner Ralf im Sommer 2017 ihren gastronomischen Traum erfüllt. Seitdem möchten sie ihre Gäste mit kulinarischen Genüssen in Bio-Qualität verwöhnen. Winkt ihnen der goldene Teller?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
