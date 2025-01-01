Heute geht's heiß her in der "Steakmeisterei"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Heute geht's heiß her in der "Steakmeisterei"
45 Min.Ab 6
Tobias Neumann (33) lebt und liebt Fleisch. Der Chef im Ring der "Steakmeisterei" ist ein echter Fleisch-Fan. Mit seiner Steakmeisterei bietet der gelernte Koch Fleischliebhabern alles was das Herz begehrt. Mit seiner norddeutschen Interpretation eines typisch amerikanischen Steakhauses, möchte Tobias seine Konkurrenten und auch Spitzenkoch Mario Kotaska überzeugen.
