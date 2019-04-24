Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 24.04.2019: "MIRANDA BBQ", Hamfelde
44 Min.Folge vom 24.04.2019Ab 6
Auch am zweiten Tag dreht sich wieder alles um fleischige Köstlichkeiten vom Grill. Der sympathische Gastgeber Alexis (48) serviert vor den Toren Hamburgs in Hamfelde nicht nur standardmäßig gute Laune, sondern auch eine große Auswahl an saftigen Steaks, Spareribs und Burger vom Holzkohlegrill.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
