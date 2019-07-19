Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 19.07.2019: "Forsthaus am See", Pöcking
44 Min.Folge vom 19.07.2019Ab 6
Großes Finale im Fünfseenland: Michael Heinen (52) will mit seinem "Forsthaus am See" für den krönenden Wochenabschluss sorgen. In rustikalem Ambiente bietet das Forsthaus einen Mix aus italienischer Küche und bayrischen Speisen. Können sich die Kontrahenten auch für das Konzept begeistern?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
