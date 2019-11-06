Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Carême", Aschaffenburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das große Wochenfinale bei "Mein Lokal, Dein Lokal" findet heute in der wunderschönen Atmosphäre der Kurfürstlichen Schlossanlage Weyberhöfe bei Aschaffenburg, im Gourmetrestaurant Carême, statt. Gastgeber Daniel Lehnardt (32) und seine Crew geben alles, um den begehrten Pokal und die Gewinnsumme von 3.000 Euro einzufahren. Doch wer wird am Ende das Rennen machen? Kann der selbstbewusste und ehrgeizige Gastronom die hohen Erwartungen erfüllen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins