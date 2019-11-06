Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Haus am Hang", St. Gilgen

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Haus am Hang", St. Gilgen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Haus am Hang", St. Gilgen

44 Min.
Ab 6

Es ist so weit! Das lang erwartete Finale von "Mein Lokal, Dein Lokal" im Salzburger Land beantwortet heute die Frage, wer bei der Konkurrenz die meisten Punkte sammeln konnte. Vor malerischer Kulisse am Wolfgangsee präsentiert Lucas Bocsa (41) seine Haubenküche. Kann der gebürtige Rumäne sein Versprechen eines kulinarischen Kurzurlaubs einlösen und damit noch die Führung übernehmen? Rechte: kabel eins

