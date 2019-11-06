Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Lingner", Dresden
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die große Bescherung findet am Freitag bei Gastgeber Johannes Haenchen (47) im "Lingner" statt. Er empfängt seine Mitstreiter in den Räumlichkeiten des Deutschen Hygiene-Museums in Dresden. Mit gehobener regionaler Küche hofft er die Konkurrenz für sich zu gewinnen. Kann der gelernte Schreiner das Finale für sich bestimmen und den ersehnten Wochensieg holen? Wer darf den Pokal unter seinen Weihnachtsbaum legen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins