Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Kälbelescheuer", Münstertal

Kabel EinsFolge vom 01.12.2015
"Kälbelescheuer", Münstertal

"Kälbelescheuer", MünstertalJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 01.12.2015: "Kälbelescheuer", Münstertal

44 Min.Folge vom 01.12.2015Ab 6

Heute geht es hoch hinaus für unsere Schwarzwaldfraktion. Denn die "Kälbelescheuer" befindet sich auf rund 1.000 Höhenmetern im schönen Münstertal. Hier will Heri mit seinem Schwarzwälder Schinken und Chefschnaps überzeugen. Ob die Kollegen seine Punkte in ebenso schwindelerregende Höhe treiben oder ob sie sie im Tal lassen?

Alle verfügbaren Folgen