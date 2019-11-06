Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
44 Min.
Ab 6

Unweit von der Salzburger Innenstadt entfernt thront das "Pfefferschiff" auf einem kleinen Hügel über dem Dorf Hallwang. In der Küche regiert Haubenkoch Jürgen Vigné (40) und hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Gästen einen unvergesslichen Tag in seinem Restaurant zu bescheren. Kann der Hobbyangler den anderen Gastronomen am heutigen Mittwoch einen preisverdächtigen Abend bereiten? Rechte: kabel eins

