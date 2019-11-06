"Pfefferschiff", Hallwang bei SalzburgJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Pfefferschiff", Hallwang bei Salzburg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Unweit von der Salzburger Innenstadt entfernt thront das "Pfefferschiff" auf einem kleinen Hügel über dem Dorf Hallwang. In der Küche regiert Haubenkoch Jürgen Vigné (40) und hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Gästen einen unvergesslichen Tag in seinem Restaurant zu bescheren. Kann der Hobbyangler den anderen Gastronomen am heutigen Mittwoch einen preisverdächtigen Abend bereiten? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins