Mein Lokal, Dein Lokal

"Escobar", Pirna

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Escobar", Pirna

"Escobar", PirnaJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Escobar", Pirna

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am Mittwoch empfängt Claudia Galle (31) ihre Gäste in der "Escobar". Mit mediterraner Küche bringt die studierte Medienmanagerin kubanisches Flair in die historische Altstadt Pirnas. Serviert werden neben Bruschetta und Burgern auch weihnachtliches Wild und Geflügel. Ob sie die anderen Gastronomen mit diesem Mix überzeugen kann? Rechte: kabel eins

