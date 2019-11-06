Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Kater Hiddigeigei", Bad Säckingen

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Kater Hiddigeigei", Bad Säckingen

"Kater Hiddigeigei", Bad SäckingenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Kater Hiddigeigei", Bad Säckingen

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Unsere Schwarzwaldrunde eröffnet André mit seinem "Kater Hiddigeigei". Er sieht sich selbst ganz weit vorne, denn sein Traditionslokal liegt nicht nur im historischen Bad Säckingen, sondern bietet auch das beste Cordon bleu der Region. Kann er seine Mitstreiter mit seinen badischen Spezialitäten vom Hocker hauen oder ist am Ende doch alles nur für die Katz? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen