"Kater Hiddigeigei", Bad SäckingenJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Kater Hiddigeigei", Bad Säckingen
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Unsere Schwarzwaldrunde eröffnet André mit seinem "Kater Hiddigeigei". Er sieht sich selbst ganz weit vorne, denn sein Traditionslokal liegt nicht nur im historischen Bad Säckingen, sondern bietet auch das beste Cordon bleu der Region. Kann er seine Mitstreiter mit seinen badischen Spezialitäten vom Hocker hauen oder ist am Ende doch alles nur für die Katz? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins