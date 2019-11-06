Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal

"Schattenmühle", Löffingen

Kabel Eins
Folge vom 06.11.2019
"Schattenmühle", Löffingen

Folge vom 06.11.2019: "Schattenmühle", Löffingen

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Am Donnerstag gibt sich Nesthäkchen Kim die Ehre und begrüßt die Herren der Runde in der Nähe der Wutachschlucht mit echter Schwarzwaldtradition. Ihre deftigen Käsespätzle und ihre süße Schwarzwälder Kirschtorte sollen für einen Punktehagel sorgen. Geht für ihre Mitstreiter beim Drei-Gänge-Menü die Sonne auf, oder wird es schattig für Kim? Rechte: kabel eins

