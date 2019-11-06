Mein Lokal, Dein Lokal
Folge vom 06.11.2019: "Siner Zit", Feldberg
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Am dritten Tag unserer Schwarzwaldwoche geht es an den Fuß des Feldbergs. Vollblut-Italiener Pino will seinen Mitstreitern zeigen, dass sein "Siner Zit" ein echter Familienbetrieb ist. Mit italienischem Feuer und Badischer Tradition will er sie begeistern. Ob sein touristisch angelegtes Mischkonzept wirklich punkten kann? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© kabel eins