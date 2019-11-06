Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal

"Postillion", Saalbach

Kabel EinsFolge vom 06.11.2019
"Postillion", Saalbach

"Postillion", SaalbachJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal

Folge vom 06.11.2019: "Postillion", Saalbach

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Woche im Salzburger Land wird vom Restaurant "Postillion" eröffnet. In edlem Ambiente lernen die vier Gastronomen das beschauliche Saalbach kennen. Im österreichischen Skiparadies sind das gehobene internationale Restaurant und seine Geschäftsführerin Klaudia Eder (53) eine echte Institution. Ob Paradiesvogel Klaudia die anderen Gastronomen mit Gastfreundschaft, gehobenen Speisen und Luxusausstattung überzeugen kann? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen