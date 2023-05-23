Der Frühling hat Verschlafen / Unbeholfene BienenJetzt kostenlos streamen
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Folge 10: Der Frühling hat Verschlafen / Unbeholfene Bienen
24 Min.Ab 6
Heute ist der erste Frühlingstag: Spratz plant seinen Freund Felix, den Frosch, zu wecken. Doch Miss Spider befürchtet, dass der Frosch noch ein wenig schlafen muss und nicht geweckt werden sollte. Die Bienlein sind ganz unbeholfen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2004