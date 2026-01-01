Krabblerschlaflied / Der vollkommenste VaterJetzt kostenlos streamen
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Folge 4: Krabblerschlaflied / Der vollkommenste Vater
24 Min.Ab 6
Spindella und Spinnerich erwarten schon sehr bald ihren Nachwuchs. Spinnerich ist ob seines baldigen Vaterdaseins sehr aufgeregt und bereitet das Spinnenheim für die Kleinen vor: Babyschaukeln und das Babyphone müssen an der richtigen Stelle stehen.
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Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Nelvana Limited 2004