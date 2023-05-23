Gute-Tat-Samen / Muschelchen und das SuperhirnJetzt kostenlos streamen
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Folge 15: Gute-Tat-Samen / Muschelchen und das Superhirn
24 Min.Ab 6
Dem Spinnerich wird bei der Gartenarbeit geholfen. Spindella, die Garteneigentümerin, will sich gerne dafür bedanken und fragt sich, was sie für die Helferlein tun kann.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2004