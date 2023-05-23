Ein Frosch auf dem Mond / Mondmusik und SonnenliederJetzt kostenlos streamen
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Folge 7: Ein Frosch auf dem Mond / Mondmusik und Sonnenlieder
24 Min.Ab 6
Felix, der Frosch und auch die anderen Krabbelkinder spielen so ausgelassen, dass sie nicht merken, dass die Sonne schon untergeht und der Mond vom Himmel strahlt.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2004