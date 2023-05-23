Meister Mantis / KrabblerversitätJetzt kostenlos streamen
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Folge 12: Meister Mantis / Krabblerversität
24 Min.Ab 6
Ein Ausflug steht an: Mr. Mantis nimmt Hopsi, Kleiner Drache, Wackel, Spratz und Pansy mit zu tollen Abenteuern. Die Krabbler lernen gern und wollen eine Universität gründen.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2004