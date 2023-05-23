Klein Marienkäfer ging verlorenJetzt kostenlos streamen
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Folge 16: Klein Marienkäfer ging verloren
24 Min.Ab 6
Glimmer organisiert für die Spinnenschwestern Pansy und Schneeglöckchen eine Schnitzeljagd. Dabei stoßen die beiden auf etwas viel Besseres: den kleinen, asiatischen Marienkäfer Grazia, mit dem sie sich sofort anfreunden.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2004