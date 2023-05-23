Der Schlangenbeschwörer / Eine Party für PapisJetzt kostenlos streamen
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Folge 6: Der Schlangenbeschwörer / Eine Party für Papis
24 Min.Ab 6
Spinnerich will beweisen, dass auch er ein toller Vater ist und geht zur Nahrungssuche in den Schlangenwald. Eine Party soll veranstaltet werden, um all den lieben Papis für ihre Liebe zu ihren kleinen Krabblern zu danken.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2004