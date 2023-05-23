Der Melodienfänger / Überraschung!Jetzt kostenlos streamen
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Folge 3: Der Melodienfänger / Überraschung!
24 Min.Ab 6
Holley zeigt Spinner wie man einen Melodiefänger benutzt, um Musik zu machen. Sogleich fängt er an zu musizieren. Squirt, Spinner, Pansy, Snowdrop, Stöpsel und Wiggle können sich nicht entscheiden, wie sie ihren Schlüpftag feiern sollen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Miss Spider's Freunde In Sunny Patch
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nelvana Limited 2004