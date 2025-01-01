Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 1: Aquaristik (1)

32 Min.Ab 12

Nach dem Menschen- und Drogenhandel ist der Trade mit Tieren die drittgrößte Einnahmequelle im illegalen Handel. Robert Marc Lehmann geht mit seinem in Bali lebenden Freund Manuel Bergmann der Herkunft der wertvollen Meerwasser-Aquarienfische nach und gibt einen exklusiven Einblick in ein Multi-Milliarden-Dollar-Business.

