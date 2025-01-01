Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Folge 1: Aquaristik (1)
32 Min.Ab 12
Nach dem Menschen- und Drogenhandel ist der Trade mit Tieren die drittgrößte Einnahmequelle im illegalen Handel. Robert Marc Lehmann geht mit seinem in Bali lebenden Freund Manuel Bergmann der Herkunft der wertvollen Meerwasser-Aquarienfische nach und gibt einen exklusiven Einblick in ein Multi-Milliarden-Dollar-Business.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:ID, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Robert Marc Lehmann / Mission Erde e.V.