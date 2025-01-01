Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Folge 2: Aquaristik (2)
34 Min.Ab 12
99% der Salzwasser-Aquarien-Zierfische kommen aus dem Meer. Bis zu 80% davon sterben bereits auf dem Weg dorthin. 15 Jahre hat Robert Marc Lehmann darauf gewartet, Einblicke in die Großindustrie zu gewinnen. Erstmals erhält er die Möglichkeit, balinesische Fischer während eines Wildfangs zu begleiten und die Wahrheit über die grausamen Bedingungen des Aquarienfischhandels ans Licht zu bringen.
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:ID, 2023
Copyrights:© Robert Marc Lehmann / Mission Erde e.V.