Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Aquaristik (2)

JoynStaffel 1Folge 2
Aquaristik (2)

Aquaristik (2)Jetzt kostenlos streamen

Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Folge 2: Aquaristik (2)

34 Min.Ab 12

99% der Salzwasser-Aquarien-Zierfische kommen aus dem Meer. Bis zu 80% davon sterben bereits auf dem Weg dorthin. 15 Jahre hat Robert Marc Lehmann darauf gewartet, Einblicke in die Großindustrie zu gewinnen. Erstmals erhält er die Möglichkeit, balinesische Fischer während eines Wildfangs zu begleiten und die Wahrheit über die grausamen Bedingungen des Aquarienfischhandels ans Licht zu bringen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Joyn
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Alle 2 Staffeln und Folgen