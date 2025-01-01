Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Folge 5: Plastik
24 Min.
Auf Bali gibt es kein geregeltes Müll-Entsorgungssystem. Der produzierte Müll landet entweder in der Natur oder im Meer. Robert Marc Lehmann schaut sich das Ausmaß an und erfährt: Der Müll ist Fluch und Segen zugleich.
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:ID, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Robert Marc Lehmann / Mission Erde e.V.