Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Folge 3: Haie (1)
22 Min.Ab 12
Robert Marc Lehmann geht mit seinem auf Bali ansässigen Freund Manuel Bergmann auf einen der größten legalen Hai-Märkte der Welt und muss mit ansehen, in welcher Masse seine Lieblingstiere für den Konsum qualvoll gefangen und in ihre Einzelteile zerlegt werden.
