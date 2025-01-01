Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Folge 4: Haie (2)
24 Min.Ab 12
In einer noch nie da gewesenen Dokumentation besucht das Mission-Erde-Team einen Familien-Clan, der vom Hai-Handel lebt. Die Bilder vor Ort sind schlimmer als in jedem Horrorfilm. Robert sucht nach Ausstiegsmöglichkeiten für die Händler.
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:ID, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Robert Marc Lehmann / Mission Erde e.V.