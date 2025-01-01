Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Starlin Pangolin - die Auswilderung

Starlin Pangolin - die Auswilderung

Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Folge 11: Starlin Pangolin - die Auswilderung

28 Min.Ab 6

Am Ende seiner Reise möchte Robert Marc Lehmann den vom Aussterben bedrohten Nationalvogel, den Bali Star, zurück in die Wildnis bringen. Damit wird ein neues Mission-Erde-Projekt geboren, dass zukünftig weiteren Tieren den Start in die Freiheit ermöglichen soll.

Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

