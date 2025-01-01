Starlin Pangolin - die AuswilderungJetzt kostenlos streamen
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Folge 11: Starlin Pangolin - die Auswilderung
28 Min.Ab 6
Am Ende seiner Reise möchte Robert Marc Lehmann den vom Aussterben bedrohten Nationalvogel, den Bali Star, zurück in die Wildnis bringen. Damit wird ein neues Mission-Erde-Projekt geboren, dass zukünftig weiteren Tieren den Start in die Freiheit ermöglichen soll.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:ID, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Robert Marc Lehmann / Mission Erde e.V.