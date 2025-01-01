Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Folge 9: Affenauffangstation
14 Min.Ab 12
Robert Marc Lehmann besucht zusammen mit Femke den Haas Franz aus Südafrika. Er ist ehrenamtlicher Tierschützer, nimmt Affen bei sich zu Hause auf und bereitet sie auf ihre Auswilderung vor - Ein mühsamer aber hoffnungsvoller Schritt zurück in die Freiheit.
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:ID, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Robert Marc Lehmann / Mission Erde e.V.