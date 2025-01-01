Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Wildlife Market

JoynStaffel 1Folge 8
Wildlife Market

Wildlife MarketJetzt kostenlos streamen

Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Folge 8: Wildlife Market

27 Min.Ab 12

Robert Marc Lehmann begleitet Femke den Haas auf einen Wildlife Market und sieht mit eigenen Augen, warum die Tierschützerin mit aller Kraft versucht, den Markt zu schließen. Wildtiere aus aller Welt werden den Käufern in viel zu engen Käfigen zur Schau gestellt und niemand interessiert sich für das Wohl der verwundeten und dahinvegetierenden Lebewesen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mission Erde mit Robert Marc Lehmann
Joyn
Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Mission Erde mit Robert Marc Lehmann

Alle 2 Staffeln und Folgen