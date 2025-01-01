Mission Odyssey
Folge 13: Harpien Alarm
25 Min.Ab 6
Hestoral, die Königin der Harpien, beschwert sich bei Poseidon, dass sie einfach keinen geeigneten Ehemann findet, deshalb würde sie ihn gerne heiraten. Poseidon ist entsetzt, findet aber sofort einen perfekten Ersatz: Odysseus. Der sei stark, mächtig und gutaussehend. Sofort schickt die Königin ihre Untertanen los, Odysseus zu fangen ...
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
© Your Family Entertainment