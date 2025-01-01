Mission Odyssey
Folge 20: Der Wunschbrunnen
25 Min.Ab 6
Philo hat in einer Schriftrolle etwas von einem Wunschbrunnen gelesen, der wirklich jeden Wunsch erfüllen soll. Also machen sich die Gefährten auf, um den Brunnen zu finden, so wie Poseidon, der unbedingt verhindern will, dass Odysseus dem Brunnen seinen Wunsch aussprechen kann. Er geht einen Pakt mit dem Wolf ein, der stets die Wünsche des Brunnens missbrauchte und zur Strafe von den Göttern neben dem Brunnen eingekerkert wurde.
Mission Odyssey
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment