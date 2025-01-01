Mission Odyssey
Folge 3: Eine Reise in die Unterwelt
25 Min.Ab 6
Poseidon versucht es mit einer neuen List, Odysseus nach dem Leben zu trachten. Er hetzt seinen Bruder Hades, den Gott der Unterwelt, mit einer Lüge gegen Odysseus auf. Hierbei dient ihm der berüchtigte Straßenräuber Sinis, der das Gerücht in Umlauf setzt, Odysseus habe behauptet, jeder könne sich so viel er wolle von Hades' Juwelen nehmen ...
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment