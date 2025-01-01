Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Odyssey

RiCStaffel 1Folge 3
Folge 3: Eine Reise in die Unterwelt

25 Min.Ab 6

Poseidon versucht es mit einer neuen List, Odysseus nach dem Leben zu trachten. Er hetzt seinen Bruder Hades, den Gott der Unterwelt, mit einer Lüge gegen Odysseus auf. Hierbei dient ihm der berüchtigte Straßenräuber Sinis, der das Gerücht in Umlauf setzt, Odysseus habe behauptet, jeder könne sich so viel er wolle von Hades' Juwelen nehmen ...

