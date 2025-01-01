Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Odyssey

Die Gorgonen-Schwestern

RiC Staffel 1 Folge 9
Die Gorgonen-Schwestern

Die Gorgonen-SchwesternJetzt kostenlos streamen

Mission Odyssey

Folge 9: Die Gorgonen-Schwestern

25 Min. Ab 6

Poseidon hängt eine Truhe an den Anker von Odysseus' Schiff und die Mannschaft glaubt an das, was sie in der Truhe findet: an eine Wegbeschreibung, die den Weg zurück nach Ithaka zeigt. Doch auch dieser Weg führt die Gefährten direkt in eine Falle, in die Arme der beiden unheilvollen und von Poseidon instruierten Schwestern Medusa und Stheno... Rechte: Your Family Entertainment

