Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mission Odyssey

Poseidons zweiter Streich

RiCStaffel 1Folge 2
Poseidons zweiter Streich

Poseidons zweiter StreichJetzt kostenlos streamen

Mission Odyssey

Folge 2: Poseidons zweiter Streich

25 Min.Ab 6

Poseidon, der Gott des Meeres, stellt Odysseus eine Falle. Er verkleidet sich als Bettler und schickt ihn zu drei blinden Hexen, welche ihm eine magische Landkarte aushändigen. Die Hexen ermahnen Odysseus, sich strikt an die Anweisungen der Karte zu halten, da der "richtige Weg" sonst für immer verschwindet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mission Odyssey
RiC
Mission Odyssey

Mission Odyssey

Alle 1 Staffeln und Folgen