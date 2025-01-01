Mission Odyssey
Folge 15: Die verzauberten Lotusblüten
25 Min.Ab 6
Odysseus' Schiff strandet erneut auf einer Insel und dieses Mal ganz ohne das Zutun von Poseidon. Der zieht es vor, eine andere Gemeinheit auszuhecken, um Odysseus zu vernichten. Das Inselvolk, die Lotusesser, freuen sich über den gestrandeten Besuch und zeigen sich sofort von ihrer enormen gastfreundschaftlichen Seite ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mission Odyssey
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment