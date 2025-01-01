Mission Odyssey
Folge 18: Der magische Spiegel
25 Min.Ab 6
Odysseus und seine Gefährten stehen im Fluss und fangen Fische. Zwei freche Miniaturwasserfeen ärgern sie dabei, was Odysseus anspornt, den Fisch erst recht zu fangen. Er hetzt hinter den Miniaturwasserfeen her, rutscht aus, stürzt den Wasserfall hinab und wird direkt vor die Füße der wunderschönen Nausikaa gespült ...
Mission Odyssey
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
