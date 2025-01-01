Mission Odyssey
Folge 22: Kronos Rache
25 Min.Ab 6
Poseidon startet einen neuen Versuch, Odysseus' Schiff zum Kentern zu bringen und wird dabei selbst von einem Wasserwirbel eingesaugt. Im Nu verwandelt sich das Meer in eine Steinlandschaft und Poseidon steckt in Lebensgefahr. So gerne Odysseus und seine Gefährten Poseidon in seiner Not zurück lassen würden, sie können es nicht, denn wenn sie den Zauberbann nicht brechen, kommen sie selbst nicht mehr weg aus dem versteinerten Meer ...
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment