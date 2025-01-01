Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mission Odyssey

Der Irrgarten

RiCStaffel 1Folge 23
Der Irrgarten

Der IrrgartenJetzt kostenlos streamen

Mission Odyssey

Folge 23: Der Irrgarten

25 Min.Ab 6

Odysseus' Schiff segelt vor Kreta durch nicht ungefährliche Steinlandschaft. Aber es besteht keine Gefahr, denn Dates kennt den Weg. Schließlich ist es seine Heimat. Er war nur schon sehr viele Jahre nicht mehr hier, weil er in König Taurus' Ungnade gefallen ist, als er vor geraumer Zeit Schiffbruch erlitten hat und dessen gesamte Fracht dabei verloren ging. Um Dates Problem noch zu verstärken, hetzt Poseidon König Taurus auf Odysseus und seine Mannschaft.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mission Odyssey
RiC
Mission Odyssey

Mission Odyssey

Alle 1 Staffeln und Folgen