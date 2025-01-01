Mission Odyssey
Folge 26: Die Heimkehr
25 Min.Ab 6
Dank Telemachus finden Odysseus und seine Gefährten zurück nach Ithaka. Prinz Pellos allerdings, unternimmt alles Erdenkliche, damit Odysseus nicht in den Palast herein kommt. Poseidon unterstützt ihn dabei, er möchte nämlich unbedingt als Sieger hervorgehen und ändert kurzerhand seine Wette um, die er am Anfang von Odysseus Rückreise nach Ithaka mit Göttin Athene geschlossen hat ...
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment