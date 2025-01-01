Mit Herz und Handschellen
Folge 1: Eishockey
46 Min.Ab 12
Das Ermittlerduo Nina Metz und Leo Kraft hat es diesmal mit einem ganz besonders kniffligen Fall zu tun: Römer, der Starspieler der Eishockeymannschaft "Blizzards" und persönlicher Liebling des Trainers Unzer, wurde brutal ermordet. Als Täter kommen nicht nur die eifersüchtigen Mannschaftskollegen infrage, sondern auch Marlene Endrass, die Managerin des Konkurrenzvereins "Icebreakers". Sie hat den Toten als Letzte lebend gesehen und ihm ein unmoralisches Angebot gemacht ...
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1