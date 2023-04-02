Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mit Herz und Handschellen

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 02.04.2023
Mit Herz und Handschellen

Folge 3: Amtsmissbrauch

46 Min.Folge vom 02.04.2023Ab 12

Die Polizei macht einen grausigen Fund: Die 15-jährige Sandra Rennhofer wurde ermordet! Erste Ergebnisse von Ninas und Leos Ermittlungen belasten Hermann, den Vater der Toten, den Sandra angeblich kurz vor ihrem Tod angezeigt haben soll. Außerdem gerät der Dorfpfarrer Rohner ins Visier der Beamten ...

