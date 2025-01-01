Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mit Herz und Handschellen

Die Alpenklinik

SAT.1Staffel 1Folge 6
Die Alpenklinik

Die AlpenklinikJetzt kostenlos streamen

Mit Herz und Handschellen

Folge 6: Die Alpenklinik

46 Min.Ab 12

Während der Dreharbeiten zur bekannten TV-Arztserie "Alpenklinik" kommt es zu einem tragischen Zwischenfall: Die Regieassistentin stirbt, weil eine manipulierte Requisite unter Strom stand. Sämtliche Indizien weisen darauf hin, dass der Anschlag eigentlich dem Serienstar Ingo Bohn galt. In den letzten Wochen hat der Schauspieler bereits zahlreiche Drohbriefe erhalten - noch während der Ermittlungen werden zwei weitere Mordversuche verübt!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mit Herz und Handschellen
SAT.1
Mit Herz und Handschellen

Mit Herz und Handschellen

Alle 2 Staffeln und Folgen