Mit Herz und Handschellen
Folge 6: Die Alpenklinik
46 Min.Ab 12
Während der Dreharbeiten zur bekannten TV-Arztserie "Alpenklinik" kommt es zu einem tragischen Zwischenfall: Die Regieassistentin stirbt, weil eine manipulierte Requisite unter Strom stand. Sämtliche Indizien weisen darauf hin, dass der Anschlag eigentlich dem Serienstar Ingo Bohn galt. In den letzten Wochen hat der Schauspieler bereits zahlreiche Drohbriefe erhalten - noch während der Ermittlungen werden zwei weitere Mordversuche verübt!
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1