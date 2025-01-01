Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mit Herz und Handschellen

Mitten ins Herz

SAT.1Staffel 1Folge 2
Mitten ins Herz

Mitten ins HerzJetzt kostenlos streamen

Mit Herz und Handschellen

Folge 2: Mitten ins Herz

46 Min.Ab 12

Nina erhält gerade Besuch von ihrem Ex-Freund Werner, der sie unbedingt zurückhaben will, als die toughe Polizeibeamtin zu ihrem nächsten Einsatz gerufen wird: In einer Frauentoilette des Senders "Antenne Blau-Weiß" wird die Leiche des Angestellten Sebastian Mittner gefunden, der mit einem messerähnlichen Gegenstand erstochen wurde. Mittner war für Höreranfragen und Fanpost zuständig. Das Entsetzen über Mittners Tod hält sich im Sender jedoch in Grenzen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mit Herz und Handschellen
SAT.1
Mit Herz und Handschellen

Mit Herz und Handschellen

Alle 2 Staffeln und Folgen