Mit Herz und Handschellen
Folge 4: Ein schöner Tod
46 Min.Ab 12
Mord oder doch nur ein tragischer Unfall? Dieser Frage müssen Nina Metz und ihr Kollege Leo Kraft nachgehen, als der nette Familienvater und Brauereiinhaber Gustav Gerstenkandler stirbt. Erste Tatverdächtige für den Fall eines Verbrechens sind jedenfalls schnell gefunden: Zum einen wäre da Gustavs Vater Alois, der die moderne Unternehmensführung seines Sohnes missbilligte, zum anderen die Ehefrau Mareike, die von der Lebensversicherung des Toten profitieren würde ...
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2003
12
