SAT.1Staffel 1Folge 5
46 Min.Ab 12

Leos und Ninas kriminalistisches Gespür ist wieder einmal gefragt, als die Prostituierte Sandra erschossen aufgefunden wird. Zu den möglichen Tätern zählt von Anfang an Wacker, der das Mädchen liebte und ihm beim Ausstieg aus der Prostitution helfen wollte. Er wurde neben der Leiche gefunden, beteuert aber, sich an nichts aus letzter Nacht erinnern zu können. Des Weiteren zählt Karl Harenberg, von dem die Tote ein Kind erwartete, zu den potenziellen Mördern ...

SAT.1
