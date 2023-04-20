Mit Herz und Handschellen
Folge 8: Bussi für den Mörder
45 Min.Folge vom 20.04.2023Ab 12
Bei einer Floßfahrt auf der Isar, die der Landtagsabgeordnete Siebert für Parteifreunde organisiert hat, kommt Peter Sacher ums Leben, ein stadtbekannter Gigolo. Nina und Leo sind sich bald sicher, dass es sich nicht um einen Unfall handelt - wer aber könnte ein Interesse am Tod Sachers haben?
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2003
12
