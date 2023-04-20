Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mit Herz und Handschellen

Bussi für den Mörder

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 20.04.2023
Bussi für den Mörder

Bussi für den MörderJetzt kostenlos streamen

Mit Herz und Handschellen

Folge 8: Bussi für den Mörder

45 Min.Folge vom 20.04.2023Ab 12

Bei einer Floßfahrt auf der Isar, die der Landtagsabgeordnete Siebert für Parteifreunde organisiert hat, kommt Peter Sacher ums Leben, ein stadtbekannter Gigolo. Nina und Leo sind sich bald sicher, dass es sich nicht um einen Unfall handelt - wer aber könnte ein Interesse am Tod Sachers haben?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mit Herz und Handschellen
SAT.1
Mit Herz und Handschellen

Mit Herz und Handschellen

Alle 2 Staffeln und Folgen