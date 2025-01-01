Mit Herz und Handschellen
Folge 9: Pilot
91 Min.Ab 12
Eine junge Journalistin wird tot auf ihrem Boot aufgefunden - sie wurde zuerst erdrosselt und dann erstochen. Heiße Spuren führen in verschiedene Richtungen: Die Tote lebte bei den Eltern ihres verstorbenen Ex-Mannes - einer äußerst morbiden Familie, die irgendetwas zu verschweigen scheint. Außerdem hatte sie mit ihrem Chefredakteur Paul Bornemann ein Verhältnis - von dem ihr Schwiegervater auf keinen Fall etwas erfahren sollte. Und was ist mit Bauunternehmer Köhler?
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2003
