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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Das unterirdische Meer

DeAPlanetaStaffel 1Folge 10vom 01.04.2026
Das unterirdische Meer

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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde

Folge 10: Das unterirdische Meer

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Romy und Tico sind noch immer von ihren Freunden getrennt und versuchen, diese wiederzufinden. Als sie tief aus der Erde Stimmen vernehmen, rutschen sie einen Schacht hinab und landen schließlich an einem Strand, an dem sich auch Willy und die anderen befinden.

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