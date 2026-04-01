Ein lebensrettender FlussJetzt kostenlos streamen
Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 8: Ein lebensrettender Fluss
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Transfer kehrt nach London zurück, da es ihm nicht gelungen ist, Willy aufzuhalten. Da er jedoch die Wasservorräte der Gruppe versalzen hat, geht er davon aus, dass Willy und die anderen umkehren müssen. Doch den Abenteurern gelingt es, tief unter der Erde einen lebensrettenden Fluss zu finden.
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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:ES, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL